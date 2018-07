Após tratamento intensivo, Rodrigo Caio é liberado para férias

A última rodada do Brasileirão não foi sinônimo de fim de ano para todos os jogadores do São Paulo. Os jovens zagueiros Rodrigo Caio e Lucão não ganharam férias logo após a disputa da partida contra o Sport, no dia 7 deste mês. Lesionados, eles continuaram dando sequência aos trabalhos de fisioterapia nas últimas semanas e só ganharam folga a partir deste sábado.

"Agora quero aproveitar bastante com a minha família, porque desde o meio do ano tem sido um momento muito difícil na minha carreira. Meus pais sofreram muito com a minha lesão", disse Rodrigo Caio, que sofreu grave lesão no joelho esquerdo em agosto. "Vou procurar curtir bastante este momento com eles, mas o trabalho continua. Mesmo de férias, vou fazer os exercícios que os fisioterapeutas do REFFIS me passaram."

O zagueiro de 21 anos, que é volante de origem, teve a companhia de Lucão no REFFIS, nas últimas semanas. O jovem defensor se recupera de uma fratura no pé esquerdo, sofrida no mês passado. "Vou descansar, mas respiro futebol mesmo nas férias. Vou para Brasília, minha cidade, e ficarei com a minha família. Espero recuperar as energias e voltar com tudo em 2015", disse o jogador de apenas 18 anos.

Depois de encerrar ao ano mais tarde do que os colegas, a dupla também começará a próxima temporada mais cedo. Eles vão se reapresentar no dia 5 de janeiro para retomarem as atividades de fisioterapia. Os demais jogadores do elenco só retornam no dia 8 para dar início à pré-temporada.