Após trauma na cabeça, Jorge volta para casa e será reavaliado pelo Santos

O lateral-esquerdo Jorge foi liberado para voltar para casa nesta quinta-feira após ter sofrido um trauma na cabeça durante treino do Santos na última quarta. O jogador ficou em observação no CT Rei Pelé durante um dia.

Jorge passará por uma nova avaliação nesta sexta-feira. Os exames que foram realizados na quarta não mostraram alguma alteração.

O lateral se chocou com Jobson durante o treino na Vila Belmiro. Desde então, ele permaneceu em observação no CT Rei Pelé até ser liberado à tarde.

O elenco do Santos volta aos trabalhos nesta sexta-feira. No domingo, a equipe faz um jogo-treino contra o São Bento, às 10h, na Vila Belmiro.

O Santos é o segundo colocado no Campeonato Brasileiro com 20 pontos, a cinco do líder Palmeiras. O time só voltará a jogar em 13 de julho, quando visitará o Bahia, na Fonte Nova, pela décima rodada.