Após trazer volante do City, Liverpool anuncia atacante do Burnley como reforço O Liverpool anunciou oficialmente nesta segunda-feira a contratação do atacante Danny Ings, do Burnley, que foi o segundo reforço de peso confirmado pelo time em apenas cinco dias. Na última quinta, o clube havia anunciado um acordo com o volante James Milner, que não aceitou proposta para renovar contrato com o Manchester City depois de cinco temporadas na equipe.