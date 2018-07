Após trecho de ônibus, time do São Paulo pega voo em Curitiba na volta de Chapecó

O São Paulo completou na noite desta segunda-feira a viagem de volta após a derrota para a Chapecoense, em Chapecó (SC), pelo Campeonato Brasileiro. O trajeto não foi feito totalmente de ônibus, como o clube planejou e divulgou inicialmente. Por volta das 19h30, a diretoria encontrou espaço em um voo que saía de Curitiba e retornou de avião a São Paulo. A informação foi confirmada pelo clube em suas redes sociais.

Ao longo do trajeto de ônibus de Chapecó a Curitiba, que abrange uma distância de quase 500 km, os dirigentes buscaram alternativas e acharam vaga para todo o grupo em um voo que partiria da capital paranaense para São Paulo. Se fosse feito unicamente de ônibus, o percurso duraria cerca de 12 horas.

Logo após a derrota para a Chapecoense, a delegação teve um problema logístico. O avião que buscaria a delegação teve de fazer uma parada para reabastecimento em Foz do Iguaçu (PR). Depois, não conseguiu autorização para pousar no aeroporto de Chapecó por condições climáticas desfavoráveis.

O São Paulo pesquisou outros voos, mas havia poucos lugares disponíveis nas aeronaves. Com isso, a equipe permaneceu mais uma noite na cidade e decidiu fazer o percurso de ônibus. No meio do caminho, encontrou uma saída mais confortável.

O elenco volta a treinar às 15h30 desta terça-feira, na única atividade antes do jogo desta quarta contra o Vasco, no estádio do Morumbi, na capital paulista, pela 15.ª rodada do Brasileirão. Após a derrota para a Chapecoense, o São Paulo completou nove jogos sem vitórias e está na zona do rebaixamento.