Após trégua, jogo da Liga Europa em Israel é remarcado

O rápido reagendamento, apenas um dia após a data prevista para o confronto, aconteceu por conta do cessar-fogo entre israelenses e palestinos que entrou em vigor no fim da última quarta-feira. Com o problema da falta de segurança garantido, a Uefa manteve o local de realização da partida: o estádio Kiryat Eliezer.

A confirmação do adiamento da partida da última quinta havia acontecido na véspera, quando os jogadores do Athletic Bilbao já estavam no aeroporto, aguardando o voo para Israel.

O time espanhol faz péssima campanha e ocupa a lanterna do Grupo I da Liga Europa, com um ponto em quatro jogos. O Kiryat Shmona vem logo acima, com dois. Lyon, líder, com 13 pontos, e Sparta Praga, segundo, com oito, têm uma partida disputada a mais.