Após treinamento, jogadores do Fluminense são homenageados por filhos no CT

No último treinamento antes da partida contra o Internacional, o jogadores do Fluminense receberam neste domingo uma visita um tanto quanto especial no CT Pedro Antônio, na Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio de Janeiro. O clube convidou filhos dos atletas para uma confraternização após a atividade que fechou a preparação para a partida em casa desta segunda-feira, no estádio do Maracanã, pela 18.ª rodada do Campeonato Brasileiro.

"Uma surpresa muito boa. Especialmente porque aproxima as famílias, ajuda a criar um vínculo com a instituição. É muito bacana. Soube que meus filhos vieram cantando músicas do time no ônibus e eles sempre tiveram essa vontade de andar no ônibus adesivado do clube. Então também foi especial para eles como foi para mim", disse o zagueiro e capitão Gum, pai de Benjamin e Levi.

Com os filhos no colo, o volante Jadson destacou a importância da homenagem e do encontro realizado pelo clube. "Ficamos muito felizes. Foi inesperado. É difícil termos a oportunidade de estarmos com nossos filhos no dia dos pais, normalmente estamos viajando ou concentrados. Foi muito gratificante e prazeroso poder estar com eles nessa manhã de domingo", revelou.

Neste domingo, Sornoza e Júnior Dutra, recuperados de problemas musculares, treinaram com o grupo de jogadores e estão à disposição do técnico Marcelo Oliveira. Caso não sejam relacionados, Bryan Cabezas, Everaldo e Luciano são as opções. O atacante equatoriano, reforço contratado do Atalanta, tem chance de estrear na partida.

FISCALIZAÇÃO

Para combater fraudes e ações de cambistas, o Fluminense anunciou que começará, no jogo contra o Internacional, a intensificar a verificação de gratuidades e meias-entradas tanto na compra do ingresso quanto no acesso ao estádio - os bilhetes só podem ser retirados pelo próprio beneficiário, pais ou responsáveis legais. Aqueles que não levarem comprovação do direito poderão completar o valor e adquirir a entrada.