Após treinar como titular, Jonathan poderá ser novidade do Botafogo contra o Cruzeiro

O lateral-esquerdo Jonathan foi testado pelo técnico Eduardo Barroca no time titular do Botafogo no treino realizado nesta segunda-feira à tarde, no Engenhão, e poderá ser uma novidade na escalação da equipe alvinegra no jogo contra o Cruzeiro, domingo, às 16 horas, no Mineirão, em Belo Horizonte, pela décima rodada do Campeonato Brasileiro.

O atleta figurou ao lado de outros prováveis titulares em um trabalho tático no qual o treinador, em certo momento da atividade, chegou a separar o elenco em quatro grupos. O treinamento foi o primeiro depois de a equipe ter folgado no último domingo.

Possível titular diante dos cruzeirenses, Jonathan voltou a trabalhar com o grupo botafoguense no último dia 20 de junho, depois de se recuperar de uma infecção nos rins. Por causa do problema, ele não atua pela equipe alvinegra desde 19 de maio. O lateral precisou readquirir a melhor forma física para poder ficar em condições de jogar e agora está perto de ser confirmado como opção de Barroca.

O meia Cícero não participou do treinamento desta segunda-feira com o elenco e apenas realizou um trabalho à parte. E mais uma vez nenhum jogador concedeu entrevista coletiva, dando continuidade à greve de silêncio iniciada na última quarta-feira, quando o clube viveu um dia tumultuado. Por falta de pagamento, a sede do clube ficou parte do dia sem luz e os atletas, que não recebem salários há dois meses, foram orientados a não conversar com os jornalistas até o fim da semana.