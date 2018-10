Após treino aberto, Chapecoense tenta iniciar recuperação contra o América-MG

Preocupada com a queda de rendimento da Chapecoense nas últimas rodadas, a diretoria apelou à torcida na véspera da partida contra o América-MG, um confronto direto na briga para escapar do rebaixamento. O clube promoveu um treino aberto na noite de sexta para reaproximar torcedores e jogadores, na Arena Condá, palco do confronto deste sábado, às 19 horas, pela 31ª rodada do Brasileirão.

Com quatro derrotas nos últimos cinco jogos, o time catarinense está dentro da zona de rebaixamento, em 18º lugar, com 31 pontos. Diante deste cenário, a relação entre elenco e torcida não é das melhores. Recentemente, torcidas organizadas se reuniram com a diretoria e reclamaram pelo fato dos atletas não saudarem a torcida nos jogos realizados na Arena Condá.

O próprio técnico Claudinei Oliveira deu razão à torcida e puxou a culpa para o elenco. "A responsabilidade é nossa. Não podemos colocar a conta nas costas do torcedor. É de dentro para fora", afirmou.

Contando que os torcedores façam bonito fora de campo, a Chapecoense precisa fazer sua parte lá de dentro. Em busca de ajustes, Claudinei indicou uma mudança em relação à escalação utilizada na derrota por 3 a 0 para o Cruzeiro, na rodada passada.

Em dúvida entre os atacantes Osman e Bruno Silva, o treinador indicou que deve sacar Diego Torres. Durante a semana, Wellington Paulista, reintegrado ao elenco principal após um período treinando com o time sub-23, chegou a treinar como titular, mas deve começar no banco. Isso porque Leandro Pereira levou oito pontos no supercílio após uma dividida com Marquinhos, mas acabou liberado pelo departamento médico.