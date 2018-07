Após treino fechado do Vasco, Jorge Henrique projeta vitória contra o Santos Na briga contra o rebaixamento do Brasileirão, o técnico Jorginho, do Vasco, comandou um treino fechado para a imprensa neste sábado antes da partida contra o Santos, pela penúltima rodada da competição. Após as atividades, o atacante Jorge Henrique projetou uma vitória para manter o time vivo até a última partida.