Após treino, Mano mantém dúvida no ataque corintiano

Em campo, o técnico Mano Menezes fechou o treinamento para a imprensa e só liberou os últimos minutos, já por volta de 20 horas (de Cuiabá). O que se conseguiu saber é que o treinador segue em dúvida sobre quem será o atacante do time. Com o peruano Guerrero, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, o mistério fica em torno dos nomes do paraguaio Romero e de Luciano.

Para o lugar dos outros dois jogadores suspensos também pelo acúmulo de cartões amarelos, tudo definido. Walter será o substituto do goleiro Cássio e Ferrugem jogará na vaga de Fagner na lateral direita. No meio de campo, Bruno Henrique continua como primeiro volante, já que Ralf nem viajou para Cuiabá - recuperado de dores no joelho, ainda precisa de um melhor condicionamento físico.

Com 49 pontos, em quinto lugar, o Corinthians tenta nesta quarta voltar ao G4 do Brasileirão, lugar em que esteve por várias rodadas no primeiro turno e no início do returno.