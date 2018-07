Após treino marcado por visita de Raí, Ceni define relacionados no São Paulo

O técnico Rogério Ceni fez neste sábado à tarde os últimos ajustes no São Paulo, definiu os relacionados e encerrou a preparação para enfrentar o Atlético Mineiro, domingo, às 16 horas, no Morumbi, pelo Campeonato Brasileiro.

Mas a principal novidade do treino esteve do lado de fora do campo: ex-jogador e hoje membro do Conselho de Administração do clube, Raí foi ao CT da Barra Funda, conversou por um bom tempo com Ceni e acompanhou a atividade.

Foi a primeira vez que o ídolo do São Paulo esteve com o time profissional após assumir o novo cargo. Em maio, em curso realizado em Londres, Raí concluiu o mestrado da Uefa em gestão do futebol.

"Com o mestrado concluído, espero poder estar mais presente. Conversei bastante com o Rogério e ele pediu para que eu voltasse mais vezes pra estar com os atletas e contribuir de alguma forma aqui também", contou Raí.

Para o duelo com o Atlético Mineiro, por sua vez, a principal novidade será a presença do atacante Denilson, recém-contratado do Avaí e relacionado pela primeira vez. Rodrigo Caio e Cueva, de volta após defenderem suas seleções, e Thiago Mendes, Bruno e Araruna, recuperados de lesão, também estão disponíveis para o duelo.

Confira a lista de jogadores relacionados no São Paulo:

Goleiros: Sidão e Renan Ribeiro.

Laterais: Bruno, Edimar e Junior Tavares.

Zagueiros: Rodrigo Caio, Lucão, Lugano, Maicon e Eder Militão.

Volantes: Wesley, Cícero, Thiago Mendes, Jucilei e Araruna.

Meias: Cueva, Thomaz e Lucas Fernandes.

Atacantes: Lucas Pratto, Gilberto, Wellington Nem, Marcinho e Denilson.