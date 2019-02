Após treino na Gávea, Fla encara Portuguesa-RJ de olho na Libertadores

De olho na Copa Libertadores, o Flamengo entrará em campo para enfrentar a Portuguesa, em rodada da Taça Rio, como um teste final do time antes da estreia no torneio continental, principal objetivo do clube carioca na temporada. O jogo desta quinta-feira está marcado para as 17 horas, no estádio Raulino de Oliveira, pela segunda rodada do 2º turno do Campeonato Carioca.

Para este duelo, o Flamengo contará com a confiança renovada, após iniciar a Taça Rio com goleada sobre o Americano por 4 a 1, no último domingo, com direito ao fim do jejum de Gabigol. Nesta quinta, entrará em campo como franco favorito, já que a Portuguesa ainda não venceu nenhuma partida em toda a competição.

O último treino do Flamengo antes da partida foi realizado na Gávea. Isso aconteceu porque o CT do Ninho do Urubu, onde ocorreu o incêndio que matou dez jovens atletas, foi interditado pela prefeitura do Rio de Janeiro. A ação decorreu como cumprimento de uma ordem de 2017, pela falta de "alvará de licença para estabelecimento".

Cortado do jogo contra o Americano por conta de uma virose, o atacante Bruno Henrique treinou entre os titulares e deve começar jogando. Ele fica com a vaga de Vitinho, autor de dois gols na goleada do último final de semana. O centroavante Henrique Dourado, negociado com o Henan Jianye, da China, já deixou o clube.

Do lado da Portuguesa, o técnico Ailton Ferraz terá um importante retorno. Ausente na derrota por 2 a 0 sobre a Cabofriense, o meia Maicon Assis se recuperou de uma fissura no pé direito e voltou a treinar normalmente. Como foi titular em todos os jogos da Taça Guanabara, é possível que comece jogando. A baixa será o lateral-esquerdo Diego Maia, expulso na rodada passada.

Depois deste duelo pelo Estadual, o Flamengo voltará a campo já na próxima terça-feira em sua estreia na Libertadores. O adversário será o San José, em Oruro, na Bolívia.