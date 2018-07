Após treino no Maracanã, René Simões é irônico

O técnico do Botafogo, René Simões, foi irônico ao comentar uma provocação que ouviu a respeito da decisão do clube de fazer um treino de reconhecimento do gramado do Maracanã, na tarde dessa sexta-feira. O clássico de domingo com o Flamengo será a primeira partida do time no estádio.

"Eu achei ótimo treinar aqui no Maracanã. Eu ouvi um comentário de que o Botafogo é tão pequeno que tem que treinar no Maracanã. E o Flamengo é tão grande que o treinador tentou treinar no campo do Macaé e não conseguiu", brincou Simões, sem se referir ao autor da provocação. Ele fez referência à primeira rodada do Campeonato Carioca, quando o time rubro-negro não foi autorizado a treinar no Moacyrzão na véspera do jogo.

"Todo treinador quer treinar no campo de jogo. A impressão, a sensação, é diferente. Fica mais um título aí para o Botafogo. É a única equipe que conseguiu fazer um treino aqui", prosseguiu o técnico.