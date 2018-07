Após treino para Copa, Iaquinta sente lesão nas costas

O técnico Marcello Lippi ganhou uma preocupação a mais nesta segunda-feira. Após uma atividade realizada em Sestriere, onde a seleção italiana treina para a Copa do Mundo da África do Sul, o atacante Vincenzo Iaquinta reclamou de dores nas costas. O médico da Itália, Enrico Castellacci afirmou que o jogador será reavaliado na terça-feira.

A contusão do atleta da Juventus não é a único problema a ser resolvido por Marcello Lippi. O zagueiro Giorgio Chiellini, pelo segundo dia seguido, não participou dos trabalhos com bola. O defensor está com uma lesão no músculo da perna esquerda.

Sem os dois jogadores, a atual campeã da Copa do Mundo continua sua preparação para o Mundial, onde enfrentará na primeira fase a Eslováquia, a Nova Zelândia e o Paraguai, adversário da estreia no dia 14 de junho.