Após treino, Roger Machado indica entradas de Wallace Oliveira e Ramiro no Grêmio

O técnico Roger Machado indicou nesta quarta-feira que o lateral-direito Wallace Oliveira e o volante Ramiro devem ganhar uma chance no time titular do Grêmio na partida contra o Flamengo, neste domingo, às 11 horas, no estádio Mané Garrincha, em Brasília, pela 21.ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Os dois substituem, respectivamente, Edílson e Jaílson, suspensos pelo terceiro cartão amarelo. O indício de que os dois entrarão na equipe veio em um trabalho de ataque contra defesa. Wallace Oliveira e Ramiro compuseram o setor com Geromel, Wallace Reis Iago e Maicon.

A parte ofensiva contou com a presença de Douglas, Pedro Rocha, Everton e Miller Bolaños. O quarteto titular ainda teve o auxílio do volante Arthur e do zagueiro Rafael Thyere. O atacante Negueba, com lesão muscular, seguirá como baixa na equipe por mais essa rodada.

O Grêmio vem de uma importante vitória sobre o Corinthians por 3 a 0, que levou o time para a terceira colocação no Brasileirão com 35 pontos, a quatro de distância do líder Palmeiras.