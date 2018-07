Após treino separado, Giovanni Augusto participa de rachão no Corinthians

O meia Giovanni Augusto deu mais um passo em seu processo de recuperação de uma cirurgia no tornozelo esquerdo nesta sexta-feira e participou de um descontraído "rachão" com os jogadores do Corinthians, no CT Joaquim Grava, em São Paulo. A expectativa é de que volte a treinar junto com o elenco na próxima semana.

Na parte inicial do treinamento, na lateral de um dos campos, Giovanni Augusto fez diversos exercícios ao lado de Vilson, que passa por tratamento depois de uma artroscopia no joelho esquerdo, separadamente do restante do elenco, para readquirir bom condicionamento físico.

Desde que teve o diagnóstico da contusão, sofrida em 12 de abril, o meia chegou a trabalhar em três períodos para acelerar sua recuperação. A estimativa inicial previa que ele desfalcaria o Corinthians por três meses, mas o período de afastamento será abreviado.

Antes do "rachão", os corintianos foram separados em duas atividades. Sob a orientação do técnico Fábio Carille, zagueiros e laterais treinaram em um dos campos, enquanto os jogadores do meio para frente faziam um treino ofensivo em outro, com passes em profundidade e chutes para o gol. Ausente na quinta-feira por causa de bolhas devido ao uso de uma nova chuteira, Léo Santos participou da atividade normalmente.

O Corinthians se prepara para a partida contra o Atlético-GO, domingo, às 16 horas, no Serra Dourada, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro. A única ausência no time titular será o zagueiro Balbuena, que sofreu uma lesão muscular na coxa direita, e Pedro Henrique assume o posto. Regularizado, o atacante Clayson começará o jogo no banco de reservas e já pode estrear, vestindo a camisa número 25.