Após três anos, Douglas Costa volta, por empréstimo, ao Bayern de Munique

O meia-atacante Douglas Costa está de volta ao Bayern de Munique. A contratação do brasileiro, de 30 anos, foi anunciada nesta segunda-feira pelo clube alemão. O canhoto veio por empréstimo de um ano da Juventus, de Turim.

"Estou muito feliz por jogar no Bayern de novo. Eu tive um tempo maravilhoso em Munique, com muito sucesso. Estou certo que ganharemos títulos mais uma vez", disse o brasileiro, referindo-se a conquista de dois Campeonatos Alemães (2015/2016 e 2016/2017) e uma Copa da Alemanha (2015/2016) com a camisa dos Bávaros.

Douglas Costa foi jogador do Bayern de Munique entre 2015 e 2018. Neste período, ele participou de 77 jogos e marcou de 14 gols. Nas duas últimas temporadas, o meia-atacante conviveu com uma série de lesões, que o impediram de obter uma sequência de jogos.

"Douglas nos fortalecerá pelas pontas, o que é importante para o nosso jogo. Com Serge Gnabry, Leroy Sane, Kingsley Coman, Jamal Musiala e Douglas, agora temos jogadores de nessas áreas do campo. Isso dá ao treinador a oportunidade de rodar o elenco de forma sensata. Douglas conhece o Bayern e vai se adaptar novamente muito rapidamente", afirmou Hasan Salihamidzic, diretor de futebol do Bayern.

Além do brasileiro, a diretoria do Bayern anunciou também a contratação de Choupo-Moting, que deverá ficar na reserva do astro Lewandowski. Após fase ruim, o camaronês ganhou destaque no jogo das quartas de final da Liga dos Campeões, diante do Atalanta, ao fazer um gol decisivo, que classificou o Paris Saint-Germain para a fase seguinte.

Formado nas categorias de base do Hamburgo, Choupo-Moting volta ao futebol alemão três anos depois de deixar o Schalke 04. O atacante também já jogou por Nuremberg e Mainz. Outro reforço que chegou para compor o elenco do atual campeão da Europa foi o meia espanhol Marc Roca, de 23 anos. Ele foi comprado por 9 milhões de euros (R$ 60 milhões), junto ao Espanyol. O meio-campista chega para tentar ocupar a vaga deixada por Thiago Alcântara, transferido para o Liverpool.

"Para mim, um sonho se torna realidade. Na minha opinião, o Bayern é o melhor clube do mundo e tem uma forte tradição. Estou muito feliz por representar as cores deste grande clube", disse Marc, que vai vestir a camisa 22.