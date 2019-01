Após três anos na China, Biro Biro se anima com chance no São Paulo

Após passar três anos defendendo o Shanghai Shenxin, da China, o atacante Biro Biro, de 24 anos, voltou ao Brasil disposto a continuar sua trajetória no país natal e empolgado com a equipe que o São Paulo está montando para a temporada 2019. Até agora, sete reforços já foram anunciados.

"Estou muito feliz e motivado com a oportunidade de defender o São Paulo. Vou trabalhar bastante para agarrar esta oportunidade. Gostei do projeto apresentado pelo clube e, quando soube do interesse, não pensei duas vezes para voltar ao Brasil", disse o jogador, ao site oficial do clube. Biro Biro assinou contrato até o fim de 2022.

Revelado pelo Nova Iguaçu-RJ, o atacante seguiu sua formação no Fluminense, pelo qual foi campeão brasileiro em 2012. Mais tarde, acabou emprestado para a Ponte Preta em 2015 e se destacou: marcou 13 gols em 45 jogos. No ano seguinte, iniciou a caminhada no futebol chinês. Pelo Shanghai Shenxin, logo na primeira temporada, foram 18 gols em 30 partidas.

"Gosto de atuar pelos lados do campo, mas também jogo pelo meio. Aprendi bastante taticamente, já desempenhei diferentes funções no ataque e amadureci no período em que atuei na China", afirmou o atleta, que está nos Estados Unidos para a disputa da Florida Cup. "Quero aproveitar a pré-temporada para me preparar bem fisicamente e conhecer melhor os meus novos companheiros", finalizou.