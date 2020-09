Após três anos no Atlético-MG, Cazares e Otero vão reeditar dupla no Corinthians

O Corinthians está perto de anunciar a contratação de Cazares, que foi liberado pelo Atlético-MG. A chegada do meia equatoriano marcará a reedição da dupla com Otero, que também deixou o time mineiro para acertar com o Corinthians, no mês passado.

Pelo Atlético-MG, Otero e Cazares atuaram juntos desde o segundo semestre de 2016. Neste período, Otero ficou uma temporada fora, entre 2018 e 2019, quando esteve emprestado ao Al Wehda, da Arábia Saudita. Juntos pelo Atlético-MG, os gringos foram campeões mineiro em 2018 e ficaram com o vice da Copa do Brasil de 2016, da Primeira Liga de 2017 e do Estadual de 2017.

A parceria entre Otero e Cazares também foi vista fora de campo. Mas de uma forma polêmica. Em maio, em meio à quarentena por causa da pandemia do novo coronavírus, eles foram filmados jogando uma pelada em Belo Horizonte. Um dos parcipantes estava fazendo uma transmissão ao vivo pelo Instagram e as imagens viralizaram na internet.

Ao ser questionado sobre a possível chegada de Cazares, Otero fez elogios ao meia equatoriano e relembrou o episódio polêmico durante a quarentena. O venezuelano não quis cravar a chegada do companheiro do Corinthians e disse que eles não conversaram sobre o assunto.

"Tenho uma relação muito boa com o Cazares. A gente furou a quarentena porque não estava aguentando ficar em casa. A gente não está conversando muito sobre se ele vai ou não vir", disse Otero. "Se ele vier, com certeza vai ajudar demais. Joga muita bola", acrescentou.

Otero chegou ao Corinthians há um mês e já sabe quais conselhos vai dar a Cazares. "Falaria as mesmas coisas que falaram para mim: é um time grande, com muita pressão. Independentemente de jogar bem ou mal, a vontade não pode faltar dentro de campo. Tem que lutar a cada jogo até o fim, ajudar os companheiros. Isso eu tenho certeza de que ele vai ter na cabeça e colocar em prática. É um grande jogador com a bola. Tem de lutar até o fim porque o Corinthians é desse jeito", afirmou o venezuelano.

Com a chegada de Cazares, o Corinthians vai passar a ter seis estrangeiros no elenco. Fazem parte atualmente do grupo o uruguaio Bruno Méndez, o colombiano Cantillo, o chileno Araos, o argentino Boselli, além do venezuelano Otero.