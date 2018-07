Três anos depois, Palmeiras e Sport repetem jogo de inauguração da arena

O Allianz Parque completa três anos de inauguração no próximo domingo e o último jogo antes da data será exatamente o mesmo da abertura do estádio. O encontro entre Palmeiras e Sport, nesta quinta-feira, pelo Campeonato Brasileiro, repete o roteiro de 2014, ao valer pela 35ª rodada. A diferença é que desta vez o clube ameaçado pelo rebaixamento à Série B é outro.

Em novembro daquele ano o Palmeiras, então no ano do centenário, faria o primeiro jogo no novo estádio em meio a um grande sufoco. A equipe dirigida pelo técnico Dorival Junior buscava se afastar das últimas posições diante do Sport, que estava no meio do tabela. Nervoso, o time da casa atuou mal e perdeu por 2 a 0, com gols de Ananias e Patric, no segundo tempo.

Desta vez, porém, é o Sport quem vem pressionado. A equipe pernambucana não ganha há sete partidas, demitiu recentemente o técnico Vanderlei Luxemburgo e precisa voltar a somar pontos para evitar o rebaixamento. O Palmeiras, por outro lado, está perto de garantir vaga na Copa Libertadores e vem de boa vitória em casa contra o Flamengo, por 2 a 0.

Daquela noite, três anos atrás, alguns remanescentes voltam a se enfrentar. Pelo Palmeiras, o goleiro Fernando Prass continua como titular da equipe. Já o então auxiliar Alberto Valentim, estará desta vez como treinador. No Sport o goleiro Magrão, o zagueiro Durval e o meia Diego Souza são outros nomes que estiveram em ação em 2014 e estarão de volta à arena.