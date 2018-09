Após três conquistas fora, Corinthians buscará 1ª taça da Copa do Brasil em casa

Para conquistar o tetracampeonato da Copa do Brasil o Corinthians terá que quebrar o tabu de nunca ter levantado a taça diante de seus torcedores. Em sorteio realizado nesta quinta-feira, na CBF, ficou definido que o time alvinegro fará o segundo jogo contra o Cruzeiro, dia 17 de outubro, em sua arena. O primeiro duelo será no dia 10, no Mineirão.

Na três vezes que se sagrou campeão, o time alvinegro fez o segundo jogo no estádio do adversário. Na única ocasião que definiu em casa ficou com o vice. Em 2001, o Corinthians conseguiu um empate por 2 a 2 contra o Grêmio, em Porto Alegre, e veio a São Paulo precisando de uma vitória simples para ficar com o título. No Morumbi, a equipe então comandada por Vanderlei Luxemburgo perdeu por 3 a 1.

O Corinthians levantou a taça da Copa do Brasil pela primeira vez em 1995 na equipe que tinha Marcelinho Carioca como principal astro. O adversário foi novamente o Grêmio. O jogo de ida aconteceu no Pacaembu e o time alvinegro venceu o Grêmio por 2 a 1, gols de Viola de Marcelinho. Na volta superou o adversário em pleno estádio Olímpico com um triunfo por 1 a 0, com mais um gol de Marcelinho.

O bi veio em 2002 contra o Brasiliense. A equipe comandada por Carlos Alberto Parreira venceu o primeiro jogo no Morumbi por 2 a 1, com dois gols de Deivid. Na volta, ficou no 1 a 1 no Distrito Federal e ficou com o título.

A mais recente conquista aconteceu em 2009 sob o comando de Mano Menezes, hoje treinador do Cruzeiro, o adversário da atual decisão. O Corinthians venceu o jogo de ida contra o Internacional por 2 a 0, no Pacaembu, com um gol de Ronaldo Fenômeno e outro de Jorge Henrique. A volta terminou 2 a 2. Jorge Henrique e André Santos marcaram para a equipe paulista.

Quem é favorito para conquistar o título da Copa do Brasil? — Estadão Esportes (@EstadaoEsporte) 27 de setembro de 2018

A decisão da Copa do Brasil entre Corinthians e Cruzeiro é inédita. A primeira partida acontecerá em 10 de outubro no Mineirão. A volta está programada para o dia 17, na Arena Corinthians. O time mineiro, ao lado do Grêmio, é quem mais venceu a competição, com cinco títulos.

A conquista deste ano, além de garantir vaga para a próxima edição da Copa Libertadores, dará também uma premiação recorde de R$ 50 milhões ao campeão. O vice, por sua vez, receberá R$ 20 milhões dos cofres da CBF.