Após três derrotas seguidas, Brasil vence Oeste e reage pela Série B

Depois de três derrotas seguidas, o Brasil de Pelotas (RS) se recuperou na noite desta terça-feira na Série B do Campeonato Brasileiro ao bater o Oeste, de virada, por 3 a 1, no Estádio Bento Freitas, pela 13ª rodada.

Com o resultado, o time da casa chegou aos 17 pontos e se afastou da zona do rebaixamento, que já começava a preocupar a torcida. De quebra, o time gaúcho ainda ultrapassou o próprio Oeste, que permanece com 16 pontos.

O jogo começou corrido, mas com o time da casa mais presente no campo de ataque. A pressão era grande, mas aos 25 minutos, em rápido contra-ataque, Mazinho deu passe na medida para Júlio César completar para o gol e abrir o placar a favor do Oeste.

Passado o susto, o Brasil voltou a pressionar e, aos 37 minutos, João Afonso arriscou um lindo chute entrada da área, acertando o ângulo direito do goleiro Felipe Alves para estufar as redes e deixar tudo igual.

⚽ Rafinha começou a jogada e apareceu atento no rebote para marcar o gol da virada Xavante nos 3 a 1 sobre o Oeste ⚫ Imagens: Premiere pic.twitter.com/MjJPpXnZra — GE Brasil (@GEBrasilOficial) 12 de julho de 2017

Logo no início do segundo tempo, o time gaúcho chegou à virada. João Afonso ganhou da defesa na velocidade e tocou na saída de Felipe Alves. O goleiro ainda tocou na bola, mas antes que pudesse afastar o perigo definitivamente, Rafinha completou para o gol.

Para sacramentar a vitória, aos 28 minutos, Wagner puxou contra-ataque e serviu Marcinho, que completou batendo no canto para marcar o terceiro do Brasil e fechar o placar.

Os dois times voltam a campo na próxima sexta-feira, pela 14ª rodada da Série B. O Brasil recebe o Figueirense em nova partida no Bento Freitas. O Oeste jogará com o Paraná na Arena Barueri.

FICHA TÉCNICA:

BRASIL-RS 3 x 1 OESTE

BRASIL-RS - Marcelo Pitol; Ednei, Leandro Camilo, Evaldo e Breno; Itaqui, João Afonso, Wagner (Wender), Rafinha (Nem) e Elias (Marcinho); Lincom. Técnico: Rogério Zimmermann.

OESTE - Felipe Alves; Daniel Borges (Kauê), Joilson, Leandro Amaro e Velicka; Wilson Matias (Jheimy), Betinho e Mazinho; Danielzinho (Lídio), Gabriel Vasconcelos e Júlio César. Técnico: Roberto Cavalo.

GOLS - Júlio César, aos 25, e João Afonso, aos 37 minutos do primeiro tempo. Rafinha, aos 4, e Marcinho, aos 28 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - João Afonso (Brasil-RS).

ÁRBITRO - Andrey da Silva e Silva (PA).

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.

LOCAL - Estádio Bento Freitas, em Pelotas (RS).