Após três empates consecutivos, Corinthians vai tentar a vitória em Chapecó

Após empatar pela terceira vez consecutiva no Campeonato Brasileiro, sábado, na Neo Química Arena, diante do Internacional, por 1 a 1, o time do Corinthians se reapresentou, nesta segunda-feira, no CT Joaquim Grava, para início da preparação visando o duelo de quinta-feira, na Arena Condá, em Chapecó, diante da Chapecoense, pela décima rodada.

O técnico Sylvinho não poderá contar com Roni, suspenso, após receber o terceiro cartão amarelo. Com isso, Gabriel, que ficou na reserva contra o Inter, deverá retornar ao time titular.Um escalação provável para iniciar a partida em Santa Catarina poderá contar com: Cássio, Fagner, João Victor, Gil e Fábio Santos; Cantillo, Gabriel e Vitinho; Gustavo Mosquito, Mateus Vital e Jô.

Leia Também Arboleda treina e deve reforçar São Paulo diante do Internacional

No treino desta segunda-feira, os atletas titulares em Porto Alegre fizeram apenas uma atividade regenerativa, os demais tiveram a companhia de cinco jogadores da equipe sub-23 durante o treinamento organizado por Sylvinho.

Com duas vitórias, cinco empates e duas derrotas, o Corinthians é apenas o 13º colocado no Brasileiro. O time tem saldo de gols zerado, pois o ataque marcou sete vezes, o mesmo número que a defesa foi vazada, após nove partidas disputadas.