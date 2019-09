Após três jogos sem marcar, Evandro mira desencantar no Santos contra ex-time

Depois de ser titular do Santos nos últimos três jogos e não conseguir marcar gol em nenhum deles, o meia Evandro espera poder finalmente desencantar com a camisa do clube neste domingo, quando a equipe comandada pelo técnico argentino Jorge Sampaoli enfrenta o Athletico-PR, às 16 horas, no estádio da Vila Belmiro, em Santos, pela 18.ª rodada, a penúltima do primeiro turno, do Campeonato Brasileiro.

O jogador de 33 anos iniciou a sua carreira profissional justamente no rival paranaense, no qual também foi formado nas categorias de base, e fez parte do elenco que foi vice-campeão da Copa Libertadores em 2005. E agora ele crê na chamada "lei do ex" para balançar as redes pelo time paulista e ajudá-lo nesta sua luta direta contra o Flamengo pela liderança do Brasileirão.

Ao ser questionado se tem a perspectiva de marcar contra o seu ex-clube, o meio-campista respondeu: "Com certeza, principalmente porque nestes últimos jogos acabei não fazendo gol. Tive uma oportunidade contra a Chapecoense e não consegui. O quanto antes eu conseguir marcar, será melhor. É tão prazeroso fazer um gol. Espero marcar contra o Athletico-PR".

E Evandro reconhece que será especial matar a saudade de alguns velhos conhecidos que ainda permanecem no time de Curitiba depois de tantos anos. "Estávamos conversando antes sobre os funcionários que estão no clube desde a época que joguei lá. Será legal reencontrar essas pessoas. Agora, quando começar a partida tudo isso fica para trás. Meu foco está em vencer esse jogo para que a gente continue sempre buscando o primeiro lugar", projetou o atleta, em declarações reproduzidas pelo site oficial do Santos.

Como o Athletico-PR vai disputar o jogo de ida da final da Copa do Brasil na próxima quarta-feira contra o Internacional, na Arena da Baixada, em Curitiba, a tendência é a de que o técnico Tiago Nunes poupe os titulares nesta partida diante do Santos na Vila Belmiro. Mesmo assim, Evandro prevê um duelo complicado para a equipe paulista.

"Será um jogo dificílimo. Principalmente porque eles têm jogadores muito rápidos do meio para frente. Temos trabalhado muito nessa semana para cuidar dessa parte. Agora, nós também vamos atacar muito, como é o habitual do Santos. E também teremos um pouco mais de cuidado com os detalhes que falei sobre os jogadores da frente", alertou.

O Santos ocupa atualmente a vice-liderança do Brasileirão com 36 pontos, mesma pontuação do líder Flamengo, que neste sábado encara o lanterna Avaí, às 17 horas, no estádio Mané Garrincha, em Brasília, na abertura desta penúltima rodada do primeiro turno da competição.