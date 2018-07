Após três meses, Ariel Cabral volta aos treinamentos no Cruzeiro

Um dia depois de bater o Atlético-PR por 1 a 0 em casa, o Cruzeiro se reapresentou nesta segunda-feira e iniciou a preparação para encarar o Flamengo na quarta, no Luso-Brasileiro, pelo Campeonato Brasileiro. E o técnico Mano Menezes pôde contar com importantes novidades na atividade.

A principal dela foi a presença do volante Ariel Cabral. O argentino passou por cirurgia há três meses por causa de uma lesão no tornozelo, deveria apenas fazer um trabalho leve nesta segunda, mas se mostrou em boas condições físicas e trabalhou com bola pela primeira vez.

Ariel participou da primeira parte da atividade e depois partiu para a atividade física, mas ainda não deve atuar diante do Flamengo. Outro que trabalhou em apenas parte do treino foi o zagueiro Léo, que também se recupera de problema físico e pode voltar contra o time rubro-negro.

As novidades, porém, não pararam por aí. O também zagueiro Digão treinou depois de se recuperar de contusão. Outro que apareceu no gramado para trabalhar foi o atacante Rafael Sóbis, que vinha sendo envolvido em rumores de uma transferência para o Querétaro, do México.

A segunda-feira também marcou a primeira entrevista coletiva como profissional do jovem Jonata. O atacante de 20 anos fez sua estreia no time principal nos últimos dez minutos da vitória de domingo. E como era de se esperar, o jogador não escondeu a felicidade pelo momento.

"É muita felicidade. É um momento maravilhoso, um sonho realizado, em um momento muito especial da equipe, de conquistas na base e no profissional. Estou muito feliz e satisfeito por estar aqui. Espero poder ter mais oportunidades", disse. "Meu início está sendo muito bom, tranquilo. Estou me soltando cada vez mais a cada dia. O pessoal me dá muitos conselhos e passa instruções no dia a dia."