Após três meses, Paraná reencontra 'freguês' América-MG para quebrar longo jejum

Pouco mais de três meses depois, o Paraná volta a reencontrar o América-MG no Campeonato Brasileiro. Lanterna e já rebaixado, o time de Curitiba vive a esperança de encerrar uma série de 18 jogos sem vencer diante de uma vítima conhecida: a sua última vitória aconteceu no dia 22 de julho, por 1 a 0, justamente contra o adversário desta 33.ª rodada. O jogo no estádio Independência, em Belo Horizonte, está marcado para começar às 17 horas.

O empate por 1 a 1 contra o Vitória no último final de semana confirmou o rebaixamento precoce do Paraná para a Série B. O clube já começa a pensar no planejamento da próxima temporada, mesmo faltando seis jogos para o final deste ano. Na lanterna, somou apenas 18 pontos, enquanto que o América-MG tem 34.

Nem mesmo o técnico Dado Cavalcanti esconde que a sua preocupação já está em 2019. O treinador deu entrevista coletiva em que confirma estar buscando jogadores no mercado e que quer estar com o grupo completo na reapresentação marcada para janeiro. Seu objetivo é aproveitar ao máximo as categorias de base e, até por isso, algumas caras novas podem aparecer nestas últimas rodadas do Brasileirão.

Em relação ao time que empatou contra o Vitória, Dado Cavalcanti deve ter apenas uma baixa. O lateral-esquerdo Igor recebeu o terceiro cartão amarelo e está suspenso, dando a vaga para Mansur. René Santos, apesar de ter saído com dores, se recuperou a tempo e começa jogando ao lado de Jesiel no meio da defesa. Júnior e Rayan seguem lesionados e nem viajaram com o grupo para Belo Horizonte. O volante Wesley Dias vai ser mais uma vez improvisado na lateral direita.