Após três meses, Raphael Varane retorna ao time do Real Madrid

MADRI - Depois de uma ausência de 84 dias, o zagueiro Raphael Varane voltará a defender o Real Madrid nesta semana. Recuperado de uma lesão no joelho, o jogador francês foi confirmado entre os titulares do time espanhol para a partida contra o Atlético de Madrid, na volta das semifinais da Copa do Rei, nesta terça-feira.

O retorno de Varane foi confirmado nesta segunda pelo técnico Carlo Ancelotti. O francês ainda não sabe se formará dupla de zaga com Pepe ou Sergio Ramos. "Vou escalar Varane e um dos dois. Vou escalá-lo somente porque ele precisa jogar neste momento", disse o treinador.

O zagueiro não entra em campo desde o dia 19 de novembro, quando defendeu a França no duelo com a Ucrânia, pela repescagem das Eliminatórias da Copa do Mundo. Durante o jogo Varane, que passara por operação meses antes, voltou a sentir dores no joelho direito e precisou passar por um tratamento mais longo.

Para Ancelotti, o retorno do defensor vem em boa hora porque dará descanso a um dos titulares. Além disso, permitirá que o francês ganhe ritmo de jogo. "Ele tem todas as características de um grande zagueiro. Tem qualidade, velocidade, cabeça e tática", elogiou Ancelotti.

Nesta terça, o Real entrará em campo no Estádio Vicente Calderón como grande favorito em razão da vitória por 3 a 0 no jogo de ida, em casa. Se confirmar as expectativas, o Real poderá cruzar com o rival Barcelona na final. O time catalão fará o segundo jogo da outra semifinal nesta quarta, contra o Real Sociedad. A equipe de Neymar e Messi vencera a ida por 2 a 0.