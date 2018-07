Após três meses, Tevez retorna ao Manchester City

Tevez está afastado do futebol desde setembro do ano passado, quando se recusou a entrar em campo na partida diante do Bayern de Munique, pela Liga dos Campeões da Europa. A atitude causou uma suspensão ao jogador, que, insatisfeito, pediu para ser negociado. Depois de muito desentendimento, ele viajou sem permissão para a Argentina, sua terra natal, de onde voltou apenas nesta terça.

O atacante chegou a ser pretendido por alguns times, como Milan, Inter de Milão, Paris Saint-Germain e Corinthians, mas nenhuma proposta agradou o City. Nos últimos dias, o técnico Roberto Mancini, um dos principais desafetos do jogador, sinalizou uma reconciliação, ao afirmar que não tinha nenhum problema pessoal entre eles.

Apesar do retorno, ainda não está certo se Tevez será aproveitado nas próximas partidas. Ele deve voltar aos treinamentos e brigar por uma vaga no ataque com Balotelli, Dzeko e Agüero, que vêm atuando e se destacando na temporada.