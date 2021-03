Após três temporadas, Fernando Miguel deixa o Vasco e acerta com o Atlético-GO

O Vasco vai aos poucos ajustando seu elenco para temporada 2021, na qual vai disputar a Série B do Campeonato Brasileiro. Sem a mesma renda, a diretoria vai negociando a saída de seus jogadores mais experientes e mais caros. Nesta sexta-feira, o goleiro Fernando Miguel, de 36 anos, que acertou seu empréstimo com o Atlético-GO até dezembro, se despediu dos companheiros e da torcida.

"Chegou a hora da minha partida, assim como a de dezenas de atletas que por algum período aqui estiveram e foram importantes. Viver o Vasco foi intenso e desafiador. Tivemos momentos de alegria e outros da falta dela, como nessa reta final. Agradeço a cada dirigente, cada membro da comissão técnica, cada funcionário que junto comigo viveu os desafios do dia a dia deste clube, e assim como ele são gigantes", disse o goleiro, que estava em São Januário desde maio de 2018.

Um dos lideres do elenco vascaíno, Fernando Miguel deixou uma mensagem de otimismo e confiança de que o Vasco vai conseguir superar mais esta má fase. "Eu acredito que o Vasco tem solução, tem saída. Apoiem (diretoria) essas pessoas, validem suas ideias, elas são sérias e estão se entregando por essa reestruturação mais do que necessária. Saio em concordância, respeitando e entendendo o momento. Fica aqui minha torcida por todos aqueles que vão continuar trabalhando pelo melhor do Vasco. Um grande abraço do Barba!"

Outros jogadores importantes também vão sair de São Januário. Um deles será o lateral Yago Pikachu, que, após cinco temporadas, está em negociação avançada com o Fortaleza. Sua saída vai representar uma economia de R$ 3 milhões para os cofres vascaínos.