Após três vitórias seguidas, Brenner festeja clima 'tranquilo' no Botafogo

As três vitórias consecutivas no Campeonato Brasileiro - a última sobre a Chapecoense, na última quinta-feira, em Chapecó (SC) - trouxeram um clima de tranquilidade para os treinamentos do Botafogo, de acordo com o atacante Brenner. "É bom ter tranquilidade para trabalhar. Até o Carli (zagueiro) disse para mim como era bom, ganhar e isso é muito importante. Pensar agora somente no Internacional".

Apesar da boa fase, o jogador adverte: "Atingimos 44 pontos, mas não estamos livres. A gente tem que estar com a guarda alta sempre", disse o jogador, referindo-se ao 11.º lugar no Brasileirão, sete pontos à frente da zona de rebaixamento e a seis da classificação para a Copa Libertadores.

"É difícil, mas a gente pode sonhar com o que quiser. Estamos com os pés no chão e sabemos dos objetivos que temos que alcançar", afirmou Brenner com relação a uma possível vaga na principal competição sul-americana de clubes.

Sobre o fato de estar emprestado pelo Internacional, o atacante usou do bom humor. "Hoje está tendo muito a lei do ex, mas acredito muito no trabalho. Tomara que tenha nesse jogo".

Botafogo e Internacional jogam neste domingo, às 17 horas, no estádio do Engenhão, no Rio de Janeiro, pela 35.ª rodada do Campeonato Brasileiro.