Após triunfo em casa, Renato Gaúcho diz que Grêmio 'nem começou a decolar'

Se Renato Gaúcho não dispensou uma frase de efeito mesmo quando o Grêmio vinha em uma sequência de jogos sem vencer, o técnico reforçou ainda mais seu discurso repleto de bordões depois da primeira vitória do time gaúcho no Campeonato Brasileiro, por 1 a 0 em cima do Atlético-MG, na arena gremista.

Após o triunfo, que interrompeu uma sequência de cinco jogos sem vitórias no Brasileirão e fez com que o Grêmio subisse para a 16ª posição, com cinco pontos, o treinador abusou das metáforas e afirmou que seus comandados ainda "nem começaram a decolar", dando ideia de que a equipe tem margem para evoluir.

"O Grêmio nem começou a decolar. Ainda nem fechamos as portas do avião. O Grêmio chegará longe. Podem ter certeza, mesmo com três competições", prometeu o técnico. "Não começamos bem. Mas foi mais por erros nossos. Principalmente contra Santos e Fluminense. Onde o Grêmio chegará? Ele irá longe. Foi a sexta rodada. Amanhã colocarão que o Grêmio decolou. O Grêmio não decolou, nem fechou as portas, mas irá longe", prosseguiu.

O resultado positivo diante do Atlético-MG, que só havia perdido uma vez no torneio, foi conquistado com gol de Felipe Vizeu. O centroavante saiu do banco de reservas para substituir o criticado André, que perdera um pênalti no primeiro tempo, para marcar o gol da vitória e deixar Renato Gaúcho mais feliz.

"O mais importante de tudo foi que o Grêmio voltou a ter uma boa atuação. Pelas oportunidades criadas poderia ser até mais. Pegamos o segundo colocado, uma grande equipe e nos portamos muito bem", afirmou o comandante.

O Grêmio volta a campo na próxima quarta-feira, às 21h30, para enfrentar o Juventude, no jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil, na arena gremista. A primeira partida terminou em 0 a 0 e, por isso, uma vitória simples dá ao time gaúcho a classificação à fase seguinte.