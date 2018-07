Após triunfo francês, Deschamps exalta treinos e torcida

PARIS - A França goleou a Noruega por 4 a 0 na terça-feira, em Paris, e Didier Deschamps gostou do que viu. O técnico creditou a boa atuação de sua equipe ao rendimento dela nos treinamentos e ao apoio da torcida no Stade de France. Pogba, Giroud - duas vezes - e Rémy fizeram os gols da vitória.

"Foi ótimo. O estádio estava cheio e nós tivemos uma boa semana. Isso se materializou em campo, nós tínhamos todos os ingredientes. Tivemos intensidade e determinação. Eu pude dar aos jogadores tempo de jogo", disse Deschamps, capitão francês na conquista da única Copa do Mundo do país, em 1998.

A escolha da Noruega para o amistoso se deu porque os franceses acreditam que a adversária de terça-feira tenha similaridades com uma rival da Copa. "A Suíça tem a qualidade de jogar pelo chão. Fomos confrontados contra isso e a defesa se saiu bem", afirmou o treinador.

Integrante do Grupo E, a França vai estrear no Mundial contra Honduras em 15 de junho, no Beira-Rio, em Porto Alegre, e em 20 de junho terá o confronto contra os suíços, na Fonte Nova. O país fecha participação na primeira fase enfrentando o Equador no Maracanã, em 25 de junho.