Após triunfo, Renato defende mudança tática no Grêmio

SALVADOR - O técnico Renato Gaúcho voltou a alterar o esquema tático do Grêmio, e dessa vez deu certo. Na noite de domingo, o time gaúcho entrou em campo no 3-6-1 e conseguiu derrotar o Bahia por 3 a 0, na Fonte Nova, em partida válida pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. Por isso, o treinador defendeu as experiências feitas na equipe nos últimos jogos.

"Esquema bom é aquele que ganha. Vou acertar e vou errar, mas as pessoas têm que pensar um pouco que temos desfalques e que não temos tempo para treinar. Não importa o esquema, mas quantos jogadores chegam à frente. O que vale é o resultado", afirmou, lembrando que o time não pôde contar com Pará, Zé Roberto, Kleber e Vargas diante do Bahia.

Renato também destacou que o Grêmio só vem enfrentando times que estão nas primeiras colocações no Campeonato Brasileiro nas últimas rodadas, o que torna mais difícil a missão da sua equipe. "Só temos carne de pescoço. A tabela do Grêmio é bem ingrata. Só estamos pegando equipes que estão na frente. Não podemos facilitar para o adversário", disse.

Com a vitória sobre o Bahia, o Grêmio chegou aos 19 pontos, na sétima colocação no Campeonato Brasileiro. O time volta a entrar em campo na próxima quarta-feira, quando vai receber o líder Cruzeiro, às 21h50, na Arena Grêmio, pela 14ª rodada.