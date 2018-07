Após triunfo sobre o Grêmio, Levir exalta atuação da defesa do Fluminense

Vazado em seus cinco compromissos anteriores no Campeonato Brasileiro, o Fluminense contou com uma atuação segura do seu sistema defensivo no último domingo para superar o Grêmio por 1 a 0, em Porto Alegre, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. Por isso, o técnico Levir Culpi elogiou o rendimento do setor após o duelo na Arena Grêmio e espera ver evolução no ataque para a equipe lutar efetivamente pelas primeiras posições do torneio.

"Nossa defesa é quase uma das melhores do campeonato, está jogando relativamente bem. Só que andou levando alguns gols em partidas anteriores. Agora voltamos a equilibrar. Nosso sistema defensivo funciona um pouco melhor do que o ataque, ainda penso desta maneira. Precisamos atacar um pouco melhor, estamos trabalhando em cima disso. Mas não vai ser possível arrumar tudo não. Ainda vamos errar alguma coisa", disse.

O triunfo sobre o Grêmio representou uma recuperação para o Fluminense, que vinha pressionado após perder para a Chapecoense, em casa. Mais uma vez destacando a importância do aspecto emocional nos jogos, Levir apontou que o triunfo serve como impulso ao seu elenco. "Nesse momento do campeonato, a vitória dá esperança de chegar entre os primeiros e a derrota parece que tudo acabou. Assim que funciona nos times grandes. Essa parte emocional pesa muito, mas está tudo muito igual, muito próximo. Agora vencemos de novo e acendemos a chama novamente. É jogo a jogo. Temos que estar concentrados, os jogadores estão de parabéns. Tínhamos um jogo em casa (contra Chapecoense) que, teoricamente, tínhamos que vencer, e perdemos. A pressão aumenta muito. É preciso saber controlar. Vencemos o Grêmio, o que é importante para a sequência do trabalho. Sem vitória não é possível trabalhar no Brasil", afirmou.

Com o triunfo, o Fluminense chegou ao sexto lugar no Brasileirão, com 40 pontos, a cinco do G4. Na próxima quarta-feira, o time enfrentará o Corinthians, no Itaquerão, pelo duelo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil - o jogo de ida terminou empatado em 1 a 1.