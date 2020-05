Após trombada com árbitro, Haaland lesiona joelho e desfalca o Borussia Dortmund

Um lance inusitado na derrota para o Bayern de Munique, na última terça-feira, provocou um desfalque importante para o Borussia Dortmund nos próximos dias. O atacante norueguês Erling Haaland lesionou o joelho direito após uma trombada com o árbitro Tobias Stieler, em um momento do segundo tempo da partida, e está fora do duelo contra o Paderborn, neste domingo, pela 29.ª rodada do Campeonato Alemão.

A contusão de Haaland não é grave e deve estar de volta aos treinamentos do Borussia Dortmund no início da próxima semana, já pensando no confronto contra o Hertha Berlin, no sábado, em casa, pela 30.ª rodada. O time de Dortmund ocupa atualmente a segunda colocação do Campeonato Alemão com sete pontos a menos (64 a 57) que o Bayern de Munique.

O atacante de 19 anos é um dos destaques do futebol europeu nesta temporada. Somadas todas as vezes em que entrou em campo, tanto pelo Red Bull Salzburg, da Áustria, como pelo Borussia Dortmund, em todas as competições, tem 36 jogos e 41 gols marcados. No clube alemão são 10 gols em 11 partidas.

Haaland não foi o único jogador do Borussia Dortmund que se machucou na derrota para o Bayern de Munique. O meio-campista Dahoud também sofreu uma lesão no joelho, só que ainda mais grave. Titular nas últimas três partidas, está fora do restante da temporada.

"Infelizmente, soubemos na quarta-feira após o jogo que o Dahoud estará fora pelo resto da temporada. Ele só precisava de uma sequência e conseguiu isso nos últimos três jogos. Ele não pode continuar", revelou o técnico suíço Lucien Favre, em entrevista coletiva nesta sexta.