Após tropeçar em casa, Vitória busca recuperação em Campinas

Depois de tropeçar em casa, o Vitória agora precisa reagir fora, no duelo desta quinta-feira, às 19h30, contra a Ponte Preta, no Estádio Moisés Lucarelli, em Campinas, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O time baiano vem de derrota por 1 a 0 para o Grêmio na Fonte Nova, resultado que voltou a deixar a equipe próxima da zona de rebaixamento. Por isso, para voltar a se distanciar das últimas colocações, a equipe comandada pelo técnico Argel Fucks precisa recuperar os pontos na casa do adversário.

O treinador não fez mistério e já confirmou a escalação do Vitória. Recuperado de lesão, o meia Cárdenas volta ao time. O atacante Marinho, no entanto, com problema muscular, não foi relacionado. O restante da equipe será a mesma da utilizada na última rodada.

Com isso, o atacante Tiago Real segue como titular. O jogador disputava posição com Vander. "O time que treina é o que joga. O Tiago sentiu uma dorzinha, mas deu uma resposta boa. Espero que não aconteça nada", comentou Argel.