Após tropeço da Juventus, Roma goleia Palermo e reduz diferença para líder

Um dia após a Juventus tropeçar e ser derrotada pelo Milan, a Roma aproveitou a oportunidade e venceu o Palermo por 4 a 1, neste domingo, no Estádio Olímpico, pela nona rodada do Campeonato Italiano, reduzindo a desvantagem para a líder.

Com os resultados da rodada, a Roma ficou a dois pontos da Juventus, com os mesmos 19 pontos do Milan, mas melhor na tabela graças aos critérios de desempate. Já o Palermo amarga a penúltima posição do Italiano, com seis pontos, na zona de rebaixamento.

Os donos da casa abriram o placar aos 31 minutos do primeiro tempo, com Salah. Edin Dzeko encontrou bom passe dentro da área e o egípcio bateu por baixo do goleiro Posavec para o fundo das redes adversárias.

Já no segundo tempo, aos seis minutos, a Roma contou com uma falha de Posavec para ampliar. Paredes bateu falta pela lateral esquerda com um cruzamento em direção ao gol. Ninguém tocou na bola, que quicou na pequena área e entrou.

Aos 23, Dzeko recebeu passe de Florenzi na grande área e mandou no cantinho para fazer 3 a 0. Quaison ainda descontou para o Palermo com um chute de fora da área que desviou na zaga e impossibilitou as chances de defesa para o goleiro Szczesny, aos 35. No entanto, após contra-ataque veloz, aos 37, El Shaarawy deu números finais ao marcador.

Na sequência do Italiano, a Roma encara o Sassuolo fora de casa, na próxima quarta-feira. No dia seguinte, o Palermo recebe a Udinese na esperança de deixar a zona da degola.

SASSUOLO ARRANCA EMPATE NO FIM - Ainda neste domingo, mesmo diante de sua torcida no estádio Renato Dell'Ara, o Bologna saiu na frente, mas acabou cedendo o empate por 1 a 1 ao Sassuolo. Verdi abriu o placar logo aos dez minutos de jogo, mas Matri descontou aos 42 da segunda etapa.