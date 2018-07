Após tropeço em casa, Giovanni Augusto fala em 'soberba' do Corinthians em campo

Autor do gol do Corinthians no empate contra a Chapecoense, o meia Giovanni Augusto lamentou o tropeço em casa que custou ao time um lugar no G6 do Campeonato Brasileiro. Após o 1 a 1 deste sábado, no estádio Itaquerão, em São Paulo, o time do técnico Oswaldo de Oliveira, com 50 pontos, foi ultrapassado pelo Atlético Paranaense, que tem 51 depois de vender o Cruzeiro.

"Fizemos uma ótima semana de trabalho, vínhamos de ótimo jogo contra o Flamengo. Acho que o nosso time entrou achando que faria o gol a qualquer momento. Sabíamos que o jogo seria difícil, a Chapecoense sempre dificulta contra grandes times. Precisamos agora ganhar o clássico". O próximo adversário do Corinthians é o São Paulo, no próximo sábado, no estádio do Morumbi, na capital paulista.

Já o lateral-esquerdo Uendel disse que o empate por 1 a 1 pode complicar as pretensões do time em obter uma vaga na Copa Libertadores de 2017. Mesmo com o aumento do número de vagas, o Corinthians está neste momento fora da zona de classificação ao torneio continental.

"A gente sabia que dependia muito desses três pontos pelas nossas ambições no campeonato. Esses dois pontos podem fazer falta lá na frente, ainda mais porque agora temos dois jogos fora de casa. A lamentação é por isso, os pontos que deixamos escapar", afirmou Uendel.