Após tropeço em casa, Vasco pega o Londrina para se manter na ponta da Série B

Com 22 pontos, o time cruzmaltino contou com a sorte para manter a primeira posição na rodada passada. Após ter feito 1 a 0, o vice-líder Atlético Goianiense sofreu a virada para o CRB, em Goiânia, e desperdiçou a oportunidade de assumir a ponta da tabela de classificação. Após ter surpreendido o Bahia, fora de casa, o Londrina tem 16 pontos, ocupa a nona posição e espera repetir o feito.

Desde a saída do colombiano Riascos, cujo contrato acabou e retornou ao Cruzeiro, Jorginho tem encontrado problemas para organizar a equipe, com a alternância entre Leandrão e Thalles na posição. Além de ter dificuldades no ataque, a defesa, um dos pilares do time, passou a falhar seguidamente. Nos últimos três jogos, Luan e Rodrigo falharam na maioria dos sete gols sofridos contra Atlético Goianiense, Náutico e Paysandu.

Para piorar, o treinador, mais uma vez, não teve tempo para corrigir as mudanças em campo. Com folga no último domingo, o time fez apenas uma atividade antes da partida, nesta segunda-feira, situação lamentada pelo meia Nenê. "Para algumas, isso faz falta. Em vez de ser no campo, tem de ser na conversa. É mostrar os vídeos para tentar manter a dinâmica", analisou. Apesar do desgaste, Jorginho deve manter a mesma equipe que perdeu para o Paysandu.

Apesar de ter vencido o Bahia por 2 a 1, o Londrina faz algumas mudanças. Após ser poupado por causa de desgaste, Keirrison retorna ao ataque no lugar de Itamar. No meio de campo, Rondinelly se recupera de uma pancada no joelho e fica fora. Com dores musculares, Germano é dúvida e pode ser substituído por Bidia.