Após tropeço, Gabriel Menino garante Palmeiras vivo na briga pelo título

Substituto do lesionado Marcos Rocha na lateral-direita do Palmeiras durante o empate por 1 a 1 com o Juventude, Gabriel Menino mostrou otimismo na entrevista dada após o confronto. O jogador garantiu que o clube segue na disputa pelo título. Com o empate, o Palmeiras termina a 23ª rodada com uma desvantagem de 10 pontos para o líder Atlético-MG.

"Não foi o que a gente queria, mas é focar no próximo jogo porque não acabou o campeonato ainda. Faltou um pouco de capricho no último passe e nas finalizações. Com certeza seguimos na briga pelo título, tem um monte de partida ainda. Nada é impossível, vamos seguir até o fim", afirmou o lateral-direito.

Apesar de não ter sido titular nos dois jogos da semifinal da Libertadores contra o Atlético-MG, a partida contra o Juventude é a segunda seguida no Campeonato Brasileiro em que Gabriel Menino atua durante os 90 minutos. O jogador também foi titular na derrota por 2 a 1 para o Corinthians na rodada anterior. Gabriel também falou brevemente sobre conseguir ter uma sequência de jogos como titular na equipe.

"Estava esperando uma sequência. Agora estou tendo e vou seguir trabalhando para aproveitar", disse Menino. Marcos Rocha lesionou a coxa direita no jogo contra o Atlético-MG e foi desfalque para a partida deste domingo.

Finalista da Libertadores, o Palmeiras agora terá uma sequência de partidas pelo Brasileirão. O time voltará a campo na próxima quarta-feira, quando viaja até Belo Horizonte para enfrentar o América-MG na Arena Independência, às 21h30.