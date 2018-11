Após tropeço, Gabriel promete que Santos 'lutará até o fim' pela Libertadores

O Santos perdeu uma grande chance de entrar na zona de classificação para a Libertadores na última segunda-feira. Diante da desesperada Chapecoense, e em pleno Pacaembu, a equipe dependia de uma vitória para ganhar a sexta colocação do Campeonato Brasileiro do Atlético-MG, mas perdeu por 1 a 0 e manteve-se com 46 pontos, em oitavo.

Na segunda, o time alvinegro foi prejudicado pelos desfalques. Além dos zagueiros Luiz Felipe e Lucas Veríssimo, lesionados, o técnico Cuca não pôde contar com o lateral-direito Victor Ferraz, o volante Diego Pituca e o atacante Gabriel, suspenso. A ausência de seu principal nome do setor ofensivo foi bastante sentida, mas o jogador mantém a confiança na classificação à Libertadores.

"É legal lutar pela artilharia, porém, isso não vai valer muita coisa se não conseguirmos a classificação para a Libertadores do ano que vem. Seguimos vivos na briga e vamos lutar até o fim por essa vaga", declarou ao site do Santos o jogador, artilheiro do Brasileirão com 16 gols.

A ordem no time paulista é buscar a recuperação diante do Flamengo, quinta-feira, no Maracanã. Nesta terça, Cuca fechou o treino à imprensa e escondeu a escalação que deve ir a campo. Victor Ferraz, Pituca e Gabriel reforçam a equipe, mas o técnico não poderá contar com Carlos Sánchez e Bryan Ruiz, convocados para suas respectivas seleções.