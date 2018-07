Após tropeço, Gaúcho se defende de críticas no Vasco Criticado pela torcida, que pediu a sua demissão durante o empate por 0 a 0 com o Palmeiras, neste domingo, em São Januário, o técnico Gaúcho avisou que não vai pedir para sair. Nesta segunda-feira, ele comentou, em tom de desabafo, que assumiu o Vasco em março numa situação conturbada, com alguns jogadores querendo deixar o clube.