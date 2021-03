Após tropeço, Manchester City goleia e volta a ampliar vantagem no Inglês

Após tropeçar na rodada passada, o Manchester City voltou a vencer nesta quarta-feira. E com autoridade. Em casa, goleou Southampton por 5 a 2, com destaque para Kevin De Bruyne e Riyad Mahrez, responsáveis por dois gols cada, no duelo que abriu a 29ª rodada do Campeonato Inglês.

O resultado fez o City voltar a abrir vantagem na liderança da tabela. Tem agora 68 pontos, contra 54 do Manchester United. O vice-líder tem um jogo a menos que o primeiro colocado. Já o Southampton é o 14º colocado, com 33 pontos.

A goleada faz o time de Josep Guardiola deixar para trás a derrota justamente para o United, no fim de semana. Era o primeiro revés do City no ano. Os líderes do Inglês vinham de uma incrível série de 21 triunfos seguidos, somando 28 jogos sem perder.

Com Fernandinho entre os titulares e Gabriel Jesus no banco de reservas, o Manchester voltou a mostrar nesta quarta todo o seu poder de fogo. Nem mesmo os dois gols sofridos, o primeiro, de pênalti, abalou a confiança dos anfitriões.

De Bruyne abriu o placar aos 15 e encerrou a goleada aos 14 minutos da etapa final. Neste intervalo, Mahrez balançou as redes duas vezes. E Gündogan, maior destaque da equipe na temporada até agora, também deixou a sua marca.