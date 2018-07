Após tropeço na estreia, Vasco visita Macaé por reação no Carioca

RIO - Após um empate magro de 1 a 1 com o Boavista na estreia do Campeonato Carioca, no último sábado, em São Januário, o Vasco deve ter mudança para enfrentar o Macaé nesta quarta-feira, a partir das 19h30, pela segunda rodada da competição.

Titular na estreia, o meia Abuda ficou de fora do treino de terça-feira, com uma bolha no pé direito, e pode ser desfalque no jogo que acontecerá no Estádio Claudio Moacyr, em Macaé. Quem deve entrar em seu lugar é Pedro Ken.

"O Abuda ficou ausente em função de um desconforto, mas a gente aguarda até amanhã (quarta-feira). O Pedro a gente já conhece, se condicionou e treinou bem esses dias. Não vejo problema se entrar", afirmou o treinador Adílson Batista.

O meia colombiano Montoya seria outra opção para a posição - mesmo porque, já entrou no segundo tempo do jogo de sábado e vem demonstrando bom desempenho nos treinamentos. Mas o treinador considera que a equipe ficaria muito desprotegida com ele.

"Com o Montoya, o time fica mais ofensivo, mas nessa formação pode ficar mais exposto. Nesse início de campeonato, a gente precisa não proteger, mas estar mais perto, mais compacto", argumentou Adilson Batista.

Enquanto isso, o volante paraguaio Aranda e o goleiro uruguaio Martín Silva ainda não tiveram a documentação regularizada e tiveram que adiar mais a vez a estreia com a camisa vascaína.