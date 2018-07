Após tropeço no Morumbi, São Paulo terá dois desfalques contra o Vitória

Depois de ceder o empate por 2 a 2 para a Ponte Preta, no último sábado, no estádio do Morumbi, na capital paulista, o São Paulo terá dois desfalques para a partida contra o Vitória, no próximo domingo, no estádio Barradão, em Salvador, pela 24.ª rodada do Campeonato Brasileiro, em mais um confronto direto para fugir da zona de rebaixamento. O lateral-esquerdo Edimar, com o terceiro cartão amarelo, e o volante Jucilei, expulso, cumprem a suspensão automática.

O treinador terá o retorno do zagueiro Arboleda, que estava suspenso no jogo diante da Ponte Preta. O técnico Dorival Junior poderá escalar o equatoriano na vaga de Bruno Alves, autor de um gol na estreia, ou no lugar de Rodrigo Caio, criticado pela torcida e que reclamou publicamente do comportamento do meia peruano Cueva na semana passada, causando mal-estar no elenco.

Com os dois gols sofridos, o São Paulo tem a segunda pior defesa do Brasileirão, com 35. O time está empatado com a Chapecoense e leva vantagem apenas na comparação com o lanterna Atlético Goianiense (36). Em 11 jogos sob o comando de Dorival Junior, a equipe sofreu 21 gols, média de quase dois por jogo.

Para as outras duas vagas no time titular, o técnico deverá fazer trocas simples. Na lateral esquerda, Junior Tavares é o reserva imediato e poderá reconquistar a posição. No meio de campo, o argentino Jonathan Gómez é o mais cotado depois de treinar no lugar do próprio Jucilei durante a semana.

Depois do empate em casa, o São Paulo deu folga aos jogadores neste domingo e só se reapresenta nesta segunda-feira à tarde, no CT da Barra Funda, na zona oeste da capital paulista.