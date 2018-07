Após tropeço, Renato projeta evolução do Botafogo O Botafogo não saiu do empate sem gols com o Nova Iguaçu, no último domingo, em Nova Iguaçu, pela segunda rodada da Taça Guanabara. Após o tropeço, surgiram as primeiras críticas ao time. Mas o volante Renato, um dos líderes do elenco botafoguense, tratou de acalmar o ambiente e projetou evolução nas próximas partidas.