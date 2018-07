Após tropeço, seleção feminina goleia Nova Zelândia em Cuiabá

Após a derrota do fim de semana, Vadão fez duas mudanças na equipe. Escalou Tamires e Érika entre as titulares, nas vagas de Rilany, que voltava de lesão, e Mônica. O time entrou em campo com Bárbara; Poliana, Érika, Rafaelle e Thaisa; Tamires, Andressinha (Debinha), Formiga (Beatriz) e Marta; Andressa Alves e Cristiane (Gabi Zanotti).

E, com estas mudanças, a seleção dominou com facilidade no primeiro tempo. No entanto, não balançou as redes, apesar de seguidas chances. Em uma delas, Formiga acertou o travessão. Cristiane e Marta também tiveram boas oportunidades de marcar. Sem "matar" o jogo, o Brasil levou um susto aos 30 minutos, quando Gregorius abriu o placar para a Nova Zelândia.

Em desvantagem, Vadão fez nova alteração na equipe. Trocou Andressinha por Debinha e a seleção ganhou fôlego no ataque. Logo aos 2 minutos, Poliana empatou após cruzamento de Marta. Aos 11, Érika decretou a virada brasileira, de cabeça. Dois minutos depois, Formiga anotou o terceiro gol brasileiro e ampliou a vantagem.

Na sequência, Marta e Debinha tiveram boas chances. A primeira carimbou a trave tentando fazer gol olímpico. Aos 42, ela enfim deixou sua marca, com uma cavadinha na saída da goleira rival. Destaque do segundo tempo, Debinha finalizou a goleada ao anotar o quinto gol das brasileiras.

"Quem assistiu às duas partidas viu duas seleções. O Brasil que jogou no Pacaembu não é a seleção feminina que tem trabalhado duro. O nosso jogo é esse de Cuiabá. As meninas estavam com muita vontade dentro de campo e buscaram o resultado", aprovou Vadão ao fazer uma avaliação do desempenho de sua seleção.

Os dois amistosos com a Nova Zelândia servem de preparação para a seleção, que disputará o Torneio Internacional de Natal, entre os dias 9 e 20 de dezembro. A competição amistosos contará também com a Croácia, o México e o Canadá.

Para este quadrangular, Vadão não poderá contar com duas jogadoras da seleção. Érika e Cristiane não foram liberadas pelo Paris Saint-Germain. Elas voltam ao país europeu nesta quarta-feira. Andressa Alves também viajará para defender o Montpellier nas próximas rodadas do Campeonato Francês, mas retorna ao Brasil para disputar o Torneio Internacional de Natal.