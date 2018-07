Após tropeço, Vitória tenta se recuperar contra o Sport

Após sofrer dois gols no segundo tempo e ceder o empate para o Goiás em casa, na última quarta-feira, por 2 a 2, o Vitória vai ao Recife para enfrentar o Sport, neste domingo, às 18h30, pela 29.ª rodada do Campeonato Brasileiro, com a expectativa de conseguir um bom resultado para tentar sair da zona de rebaixamento.

Com 28 pontos, a equipe ocupa a 18.ª posição e está a dois pontos do primeiro time fora do grupo dos quatro últimos, justamente o rival Bahia. "Vai ser um jogo difícil, mas temos de ganhar de qualquer jeito", resumiu o atacante Vinicius. "O empate contra o Goiás foi como uma derrota porque estávamos ganhando e tínhamos a partida controlada. Agora, temos de compensar fora de casa. O empate lá vai ser ruim, precisamos vencer".

Para a partida, o técnico Ney Franco pode contar com o retorno do centroavante Dinei, que está recuperado de uma fadiga muscular. Sua escalação, porém, não está confirmada após a boa atuação de seu substituto, Edno, na partida contra o Goiás, na qual marcou os dois gols do Vitória.