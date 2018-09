Após tropeços de rivais, Inter busca vitória em Chapecó para se isolar na ponta

Beneficiado pelo empates de São Paulo e Palmeiras com Santos e Bahia, respectivamente, o Internacional, apesar de ter caído para o segundo lugar, pode não só retomar a liderança do Campeonato Brasileiro, como conquistá-la de forma isolada nesta segunda-feira, quando enfrenta a Chapecoense, às 20 horas, na Arena Condá, em Chapecó, no encerramento da 25.ª rodada.

O time colorado soma 49 pontos, um a menos que o São Paulo, que voltou ao primeiro lugar com o empate no clássico paulista, e dois a mais que o Palmeiras, terceiro colocado. Como tem saldo de gols superior, o Inter volta à liderança com um empate em Chapecó.

O momento é bom no time gaúcho. São duas vitórias seguidas contra Flamengo e o arquirrival Grêmio, que correm por fora na briga pelo título, e nove jogos sem perder na competição. A equipe é um dos melhores visitantes e busca melhorar ainda mais seu retrospecto longe do Beira-Rio.

O discurso, no entanto, é de cautela, considerando que a Chapecoense é forte em seus domínios - perdeu apenas para o Palmeiras em casa no Brasileirão - e que o time vive situação difícil para sair da zona de rebaixamento. "Sabemos o momento da Chapecoense, mas eles são muito fortes aqui. Entraremos o mais concentrado possível para sair com o resultado positivo", disse o lateral-esquerdo Iago, que retoma o seu posto no time titular após cumprir suspensão na última rodada.

No meio e no ataque há dúvidas. O técnico Odair Hellmann não revelou quem será o substituto do capitão Rodrigo Dourado, que tem uma lesão no pé. Gabriel Dias e Charles brigam pela vaga. O outro desfalque é o atacante Rossi, suspenso pelo terceiro cartão amarelo.

Jonatan Álvez e Leandro Damião brigam pela titularidade no comando de ataque. O uruguaio tem sido titular, mas não tido bom desempenho nos últimos jogos e, como Damião está livre das dores na coluna, pode ser que volte a figurar entre os titulares.