Após tropeços em casa, Bahia busca reabilitação para voltar ao G6

Logo após entrar no G6 do Brasileirão, o Bahia fez dois jogos seguidos em casa, cheio de esperanças de se firmar entre os seis primeiros colocados, mas somou apenas um ponto. Em busca de não se distanciar da briga, o time comandado por Roger Machado terá que buscar a reabilitação fora de casa, mais precisamente no Maracanã, onde encara o Fluminense a partir das 19 horas deste sábado, pela 25ª rodada.

A derrota por 2 a 1 para o Athletico-PR e o empate sem gols com o São Paulo, ambos na Fonte Nova, deixaram o Bahia na oitava colocação, empatado em 38 pontos com o sétimo colocado Grêmio e com o sexto Internacional. A diferença é no saldo de gols (13 a 8) em relação aos gremistas e no número de vitórias em relação ao Inter (11 a 10).

Apesar dos dois maus resultados, o técnico Roger Machado demonstra confiança no trabalho e no seu grupo. "Neste jogo, vamos no limite de novo. As alterações não estão fora de cogitação. Mas acho que, muito mais que uma duas ou três alterações, você descaracteriza demais. Mas está todo mundo bem treinado. Nas últimas quatro ou cinco semanas, fizemos jogos-treino, para tentar aproximar o ritmo de jogo de quem tem menos minutos em campo. Agora é ver o tamanho da nossa passada", disse o treinador.

O Bahia vai a campo com algumas mudanças. Sem Moisés, que lesionou a coxa na partida contra o São Paulo, Roger Machado escolheu Giovanni para começar jogando na lateral esquerda. "No jogo do Flamengo joguei mais adiantado, agora vou na minha posição de origem. Esperamos fazer o melhor e substituir o Moisés à altura, mostrando que nosso grupo que é forte", disse Giovanni, lembrando da sua participação na vitória por 3 a 0 sobre o Flamengo, na 13ª rodada do Brasileirão.

Outra alteração será feita no ataque, já que Artur Victor está suspenso por ter recebido o terceiro cartão amarelo. A tendência é que Arthur Caíke fique com vaga, embora Lucca esteja na disputa. De volta após ser poupado por desconforto muscular, o centroavante Gilberto deve ser outra novidade no time. No meio-campo sempre fica a dúvida de entrar com o volante Ronaldo, para reforçar a marcação, ou com o meia Guerra, para fortalecer o ataque.